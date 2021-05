Genshin Impact, Misty Dungeon: come ottenere 420 Primogems gratis nel nuovo evento

Il team di sviluppo di Genshin Impact continua a proporre con una certa costanza nuovi eventi a tempo limitato e, prima ancora della fine di Windtracer, ecco che arriva anche Battlefront: Misty Dungeon.

Questo particolare evento mette tutti i giocatori sullo stesso piano, dal momento che consiste in una serie di arene da affrontare con una squadra che il giocatore può creare utilizzando una serie di personaggi predefiniti. Ciò significa che i dungeon di questo evento non possono essere completati con i personaggi presenti sull'account, ma solo con quelli creati ad hoc e inseriti nella modalità, ovvero:

Keqing (5 Stelle, tipo Electro) - DPS

Albedo (5 Stelle, tipo Geo) - Supporto/Sub DPS

Mona (5 Stelle, tipo Hydro) - Supporto/Sub DPS

Amber (4 Stelle, tipo Pyro) - Sub DPS

Barbara (4 Stelle, tipo Hydro) - Curatore

Beidou (4 Stelle, tipo Electro) - DPS

Sucrose (4 Stelle, tipo Anemo) - Sub DPS

Noelle (4 Stelle, tipo Geo) - DPS/Supporto

Xinyan (4 Stelle, tipo Pyro) - DPS

Diona (4 Stelle, tipo Cryo) - Supporto

Va precisato che questi personaggi hanno artefatti e armi scelti dagli sviluppatori, ma le loro Costellazioni dipendono da quelle che avete sbloccato. Nell'elenco che trovate sopra vi abbiamo indicato i ruoli di ciascun personaggio, così che possiate valutare quali scegliere al momento della creazione del team: vi suggeriamo di inserire un DPS, un Sub DPS, un Curatore e un Supporto. Tenete inoltre conto dell'elenco degli avversari presenti nel dungeon, ben visibile prima di iniziare e fondamentale per sfruttare le varie debolezze elementali.

Ciascun dungeon è caratterizzato non solo da avversari diversi, ma anche da regole uniche che possono essere sfruttate per vincere. Il funzionamento delle arene è molto semplice: dovete interagire con delle rune (potete individuarle grazie alle colonne luminose) per far apparire i nemici ed eliminarli fino a quando, completate le rune, è possibile accedere allo scontro finale. Ogni dungeon permette con il solo completamento di ottenere 70 Primogems, invece portare a termine le sfide extra consente di ricevere Mora e altri materiali per il potenziamento di eroi e personaggi. Vi ricordiamo inoltre che al momento sono disponibili solo due dungeon e che nei prossimi giorni verranno sbloccati anche gli altri quattro. In totale si possono quindi affrontare sei missioni ed ottenere ben 420 Primogems grazie al loro completamento.

Nel caso in cui non lo sapeste, l'evento in questione resterà attivo fino al prossimo 31 maggio 2021 e sarà aperto ai soli giocatori che hanno raggiunto l'Adventurer Rank 20. Per accedere alle missioni, invece, occorre visitare la sezione eventi, dal momento che i dungeon non sono accessibili da alcun luogo sulla mappa.

Avete già dato un'occhiata alla nostra guida alle abilità di Eula e alle sue migliori build in Genshin Impact? Non dimenticate inoltre di leggere i consigli su come ottenere 420 Primogems gratis con l'evento Windtracer di Genshin Impact.