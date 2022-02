Genshin Impact: Mona Megistus attiva la sua magia nel cosplay di Veronika

Lo stile scelto da studio MiHoYo per il suo videogioco di punta, Genshin Impact, è uno stile che si rifà molto agli anime giapponesi. Non è un caso quindi che i personaggi abbiano un taglio di occhi particolare e che non manchi una certa impronta da "onee-san" in certi personaggi, o un taglio più loli per altri.

Ovviamente l'aspetto conta poco sulla forza e sulla sinergia del gruppo che il giocatore può creare in Genshin Impact. Ogni personaggio può dire la sua grazie ad abilità uniche e a una settorializzazione dell'elemento di riferimento. Mona Megistus è un personaggio che, nonostante sia tendente al loli e appaia quindi come una ragazzina debole, può sfoderare tanti attacchi importanti con la sua magia a base Hydro.

Il suo elemento è centrale nelle rotazioni degli attacchi a disposizione di questa ragazza magica, vestita sempre di viola e con il cappello a punta, un abito che ricorda quindi quello di una maga. L'astrologa che è presente fin dal primo giorno in Genshin Impact ora ha un'altra cosplayer che ha deciso di raffigurarla, anche se in versione più adulta e slanciata. Veronika ha messo a disposizione le foto del suo cosplay di Mona Megistus su Instagram, rappresentando al meglio il personaggio.

Ecco anche un cosplay di Ganyu, mentre si può passare all'elemento opposto con un cosplay infuocato di Amber.