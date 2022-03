Genshin Impact: Mona Megistus in un cosplay che incanta

Lo sviluppo di Genshin Impact continua senza sosta, per fornire sempre più contenuti ai videogiocatori, sia nuovi che vecchi. Ormai studio MiHoYo, che ha anche sovvenzionato una ricerca nucleare grazie al videogioco, è lanciato con questo progetto fantasy che riprende alcune meccaniche classiche di questo genere più una componente gacha.

I personaggi che possono essere ottenuti sono tanti e molti in modo casuale. Quando il videogioco era ancora agli inizi, era buona la probabilità di trovare Mona Megistus in Genshin Impact. La maghetta di Mondstadt è un'astrologa di rarità cinque e con una vision Hydro, vale a dire che i suoi incantamenti sono basati su poteri acquatici.

La cosplayer Timber ha deciso di portarla in vita. La modella tedesca presenta così un cosplay di Mona Megistus fedele a quanto si è visto in Genshin Impact. Sull atesta ha il cappello a punta viola con una fodera interna bordeaux, che copre in parte i capelli lunghi castani. Il resto è un vestito con mantellina blu e inserti viola, con corpetto che finisce in due code eleganti. Un abito da vera strega che viene terminato con libro degli incantesimi tra le mani e uno sfondo che ricorda un castello, ammantato da una nube viola dall'aspetto magico.

