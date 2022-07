Genshin Impact: Mona Megistus cresciuta in questo cosplay di Larissa Rochefort

L'evento Summer Fantasia di Genshin Impact è ormai in atto. Studio MiHoYo ha pensato a una manifestazione estiva per il suo videogioco di punta, pubblicando un nuovo aggiornamento il 13 luglio 2022, rendendo felice il pubblico che aspettava nuovi contenuti. La cosplayer Larissa Rochefort ha deciso di festeggiare i nuovi contenuti pubblicati.

Essendo una grande fan di Genshin Impact, come dimostrano i suoi numerosi cosplay a tema, la cosplayer asiatica ha voluto omaggiare il lavoro di studio MiHoYo anche in questa occasione. Come? Con un cosplay di Mona Megistus, ovviamente un po' più cresciuta rispetto alla controparte che siamo tutti abituati a vedere nel videogioco. Al posto di una maghetta dai tratti loli, Larissa Rochefort ha dovuto rivedere un po' il costume per renderlo più coerente al proprio fisico e creare così una versione di Mona Megistus più matura.

L'astrologa di Mondstadt comunque si mostra con il suo lungo abito viola, ricco di intarsi e decorazioni dorate, ma non mancano anche i guanti lunghi che superano il gomito, il mantellino con il risvolto rosso e il largo e ampio cappello da strega, sempre viola come il resto della tinta del costume. Finiscono il lavoro alcuni accessori come il pendaglio al collo, cosa ne pensate del lavoro di Larissa?