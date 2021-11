Genshin Impact: Mona Megistus è stellare in questo cosplay di Shermie

Genshin Impact ormai è uno dei più giocati del momento. Tra mobile, PC e console, il pubblico che viaggia nel continente di Teyvat è moltissimo. A volte non tutto va per il meglio, come capitato nella situazione denunce per Baal, ma il videogioco dello studio cinese MiHoYo continua a crescere nel tempo.

La formula parzialmente gratuita del titolo infatti attira molte folle che iniziano ad amare i personaggi proposti. In Genshin Impact ci sono infatti molti personaggi, alcuni dei quali giocabili e sbloccabili tramite quest e altri mezzi. Molti di questi personaggi giocabili sono presenti fin dal primo lancio ufficiale di Genshin Impact e per questo hanno svolto molto lavoro nei gruppi dei giocatori, ottenendo un folto seguito.

Tra fan art e altro ancora, Mona Megistus è sicuramente tra le più virali di Genshin Impact. L'astrologa con abito viola e cappello a punta ha mostrato a tutti le proprie capacità, e ora lo fa anche nella vita vera con un nuovo travestimento da parte di Shermie. Il cosplay di Mona Megistus disponibile in basso riprende ottimamente il personaggio, certo mostrandone una versione più matura e cresciuta ma comunque fedele.

La stessa Baal che ha causato problemi è molto amata, diventando virale con i vari cosplay di Raiden Shogun.