Genshin Impact: c'è un pizzico di Hyrule nelle nuove immagini del gioco ispirato a Zelda

Dalle pagine del sito ufficiale di Genshin Impact, gli autori di MiHoYo pubblicano la "Guida per Turisti di Teyvat" incentrata su Mondstadt, una ridente cittadina che sembra trarre ispirazione da alcune tra le regioni più iconiche della serie nintendiana di The Legend of Zelda.

Le immagini di gioco che accompagnano questo approfondimento sui luoghi esplorabili nell'universo di Genshin Impact mostrano infatti le fortissime analogie tra Mondstadt e il Castello di Hyrule. In due scatti, ad esempio, ci viene offerta una panoramica sulla chiesa e sulla pittoresca piazza di Monstadt.

L'inquadratura scelta daglia artisti digitali di MiHoYo ci riporta inevitabilmente alla memoria le avventure vissute da Link visitando la piazza del borgo del Castello di Hyrule in The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Sempre ad Ocarina of Time, e in particolar modo all'indelebile ricordo della vista della facciata del Santuario del Tempo nel capolavoro fantasy per Nintendo 64, sembra rifarsi lo scatto della chiesa di Mondstadt.

Le analogie con Zelda OoT ravvisabili nei nuovi screenshot di questa controversa avventura ruolistica vanno perciò ad alimentare il dibattito sulle inequivocabili somiglianze tra Genshin Impact e Zelda Breath of the Wild riscontrate nei video gameplay dell'ultimo progetto di MiHoYo, il cui lancio su PC, sistemi mobile iOS e Android e in esclusiva console su PlayStation 4 è previsto in un periodo non meglio precisato del 2020.