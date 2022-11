Genshin Impact: Nahida, Layla e 600 Primogems gratis con l'aggiornamento 3.2

Il tanto atteso aggiornamento 3.2 di Genshin Impact è arrivato ed è disponibile ora per il download, questo update porta in dote due nuovi personaggi, armature, equipaggiamento, quest aggiuntive e ovviamente ben 600 Primogems gratis per tutti.

Come ricompensa per i giocatori sono previste 300 Primogems gratis (60 Primogems per ogni ora di manutenzione e down dei server) oltre a 300 Primogems gratis extra per la risoluzione di bug e problemi tecnici.

La patch 3.2 include il nuovo personaggio 5 Stelle Nahida oltre al personaggio a quattro stelle Layla (Cryo), per quanto riguarda invece la storia, debuttano la quest Archon Quest, la story quest di Nahida "Sapientia Oromasdis Chapter Act I Lingering Warmth" e la world quest "Next Time On King of Invokations" e infine l'aggiornamento presenta correzioni di bug, migliorie tecniche e ottimizzazione del bilanciamento di armi e personaggi. Un update piuttosto corposo con tanti nuovi contenuti e una serie di migliorie sotto il cofano per rendere più stabile e performante il client.

Questo aggiornamento non introduce il supporto per la nostra lingua, l'italiano arriverà in Genshin Impact con la patch 3.3 che verrà pubblicata nel mese di dicembre, tra poche settimane dunque il gioco riceverà la traduzione in italiano limitatamente a testi, menu e sottotitoli mentre il doppiaggio audio in italiano non è previsto.