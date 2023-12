Genshin Impact tra Navia, Chevruse e una spada gratis: tutte le novità dell'update 4.3

Si è da poco conclusa la diretta streaming dedicata all'annuncio dei contenuti in arrivo nei prossimi giorni su Genshin Impact grazie all'aggiornamento che porterà il free to play alla versione 4.3.

La prima parte della trasmissione è stata dedicata ai nuovi personaggi che arriveranno con i banner a tempo dell'aggiornamento. Si parte da Navia, un'elegante guerriera Geo 5 Stelle che utilizza una claymore e uno speciale ombrello, il quale può trasformarsi all'occorrenza in un'arma da fuoco. A proposito di armi a distanza, anche Chevruse è dotata di un moschetto che può richiamare tramite le sue abilità, sebbene questo personaggio 4 Stelle Pyro sia armato di una lancia.

Per quello che riguarda i banner a tempo, nella Fase 1 troveremo Navia e la rerun di Kamisato Ayaka. Solo nella seconda fase potremo sbloccare Chevruse come 4 Stelle, ma le protagoniste del banner in questione saranno Raiden Shogun e Yoimiya.

Come al solito, l'aggiornamento è ricco di novità e introdurrà nuove missioni della storia, carte inedite per la modalità TGC (inclusa quella di Signora) e gli immancabili eventi che ricompenseranno i giocatori con tante Primogems gratis e altri oggetti. Roses and Muskets, ad esempio, permetterà agli utenti di mettere le mani sullo spadone 4 Stelle chiamato Ultimate Overlord's Mega Magic Sword, invece Lost Riches permetterà di sbloccare i Mini Seelie, gli esserini colorati che, se equipaggiati, fluttueranno accanto al protagonista e lo accompagneranno nelle sue avventure in giro per Tevyat.

Fra le altre novità troviamo anche due set inediti di artefatti (e altrettanti dungeon da affrontare per ottenerli) ed una corposa serie di migliorie alla quality of life che riguardano il crafting, la gestione degli artefatti ed altri aspetti del gioco.

L'aggiornamento sarà disponibile a partire dal prossimo 20 dicembre 2023. Nel frattempo, vi invitiamo a riscattare i nuovi codici di dicembre 2023 per ottenere 300 Primogems gratis in Genshin Impact.