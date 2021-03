Genshin Impact next-gen: ecco il trailer d'annuncio della versione PS5

Arriva a sorpresa con un trailer l'annuncio della versione PlayStation 5 di Genshin Impact, il free to play di MiHoYo che presto sfrutterà l'hardware della nuova console Sony per proporre ai giocatori un'esperienza di gioco next-gen.

Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori e dalla stessa Sony PlayStation tramite i canali social ufficiali, la versione di nuova generazione del titolo supporterà la risoluzione 4K e godrà di una serie di miglioramenti grafici, sebbene non vi sia menzione del framerate, che potrebbe essere bloccato a 30 fotogrammi al secondo (a meno che il gioco non implementi una doppia modalità come molti altri prodotti moderni). Il gioco trarrà vantaggio anche dell'SSD, grazie al quale i tempi di caricamento tra i punti di viaggio rapido dovrebbero ridursi all'osso. Vi è infine il supporto al DualSense, il quale dovrebbe essere presente sia per quello che riguarda il feedback aptico che per quanto concerne i grilletti adattivi, probabilmente utilizzati con i personaggi armati di arco.

Non si hanno purtroppo informazioni specifiche sulla data d'uscita della nuova versione del gioco, che dovrebbe in ogni caso arrivare a breve e permettere a tutti i giocatori PS4 di non perdere i progressi. Non vi è invece alcuna novità sul possibile arrivo del cross-save tra console e PC/Android/iOS, così come non vi sono informazioni aggiuntive sulla versione Switch.

Sapevate che Genshin Impact ha incassato 1 miliardo di dollari in 6 mesi su mobile? Sulle nostre pagine trovate anche la guida su come sbloccare 30 Primogems gratis in Genshin Impact con il nuovo codice.