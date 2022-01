Genshin Impact: una Ningguang bellissima nel cosplay di Yashafluff

Lo studio cinese MiHoYo sta continuando a ottenere risultati importanti da Genshin Impact. Il videogioco pubblicato a fine 2020 è stato il più presente su Twitter nel 2021, dimostrando una crescita costante e che consente quindi allo studio di proporre sempre contenuti freschi e inediti, come i personaggi giocabili.

Questi ormai sono il fulcro centrale del sistema di Genshin Impact, col metodo di ottenimento non semplice né scontato. C'è chi si accontenta delle uscite e chi cerca un determinato personaggio per completare il proprio party al meglio o semplicemente per averlo nel roster disponibile. Alcuni personaggi spiccano più di altri, con varie classifiche stilate dai fan. Ningguang è molto presente in questi elenchi di apprezzamento.

La dama di Liyue ha ammaliato tutti con il suo sguardo rosso e capelli di un biondo molto chiaro, il tutto adornato da abiti dorati e candidi che non fanno altro che elevare il suo status agli occhi di tutti. La bellezza di Ningguang è stata ben rappresentata da questo cosplay realizzato dall'americana Yashafluff. Pur con tratti somatici idealmente diversi, Yashafluff ha proposto una Ningguang bellissima e accattivante, con una riproduzione di alto livello.

Intanto al momento è in corso una promozione in Genshin Impact per il Capodanno Cinese.