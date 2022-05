Genshin Impact per Nintendo Switch non è stato cancellato

La versione per Nintendo Switch di Genshin Impact, annunciata nel 2019, sembra essersi dispersa nelle pieghe del tempo, ad oggi il gioco non è ancora disponibile sulla console ibrida e sostanzialmente non ci sono grandi novità in merito. Genshin Impact per Switch è stato cancellato? Assolutamente no.

A rassicurare tutti è Xin Yang, Global PR Specialist di miHoYo, interpellato dal sito GO Nintendo riguardo la presunta cancellazione del gioco, più volte rumoreggiata da leaker e insider: "La versione Nintendo Switch di Genshin Impact è ancora in fase di sviluppo, diffonderemo nuove informazioni sui progressi non appena sarà possibile."

Dichiarazione in realtà abbastanza laconica che serve però a confermare l'esistenza del progetto smentendo così le voci di una possibile cancellazione del porting. Gli sviluppatori hanno rimandato l'aggiornamento 2.7 di Genshin Impact a data da destinarsi, lanciando la Fase 3 dell'update 2.6 con nuovi contenuti per i giocatori.

In realtà oltre alla versione Switch, anche la traduzione italiana di Genshin Impact è scomparsa, aspettiamo quindi delucidazioni in merito. Genshin Impact ha generato oltre tre miliardi di dollari su mobile, una vera e propria miniera d'oro per lo studio cinese, che da oltre due anni sta continuando a supportare il progetto con nuovi contenuti tra cui personaggi, missioni ed eventi per la community.