Genshin Impact su Nintendo Switch è ancora in sviluppo? La risposta di miHoYo

Malgrado sia ormai disponibile da più di due anni, Genshin Impact non ha mai raggiunto piattaforme differenti rispetto a quelle sulle quali è arrivato in prossimità del lancio. Nonostante tutto, però, la versione Nintendo Switch continua ad essere menzionata tra quelle sulle quali il gioco sta per arrivare. Sarà vero?

Per chi se lo stesse chiedendo, sembrerebbe essere proprio di sì. Nel corso di una nostra recente intervista agli sviluppatori di Genshin Impact, abbiamo potuto chiedere a miHoYo eventuali aggiornamenti sui lavori di questa versione del gioco, attesa ormai da anni dagli appassionati. Sebbene la software house orientale non si sia sbottonata sui dettagli specifici, ci ha confermato che l'edizione Nintendo Switch di Genshin Impact è ancora in sviluppo e che i fan riceveranno ulteriori informazioni quando il team sarà pronto a svelarli.

Pare inoltre che gli sviluppatori abbiano tutta l'intenzione di raggiungere ulteriori piattaforme e, a dimostrarlo, è il recente approdo del gioco su servizi come Nvidia GeForce Now, che permette di giocare in streaming su qualsiasi dispositivo. Insomma, non si esclude che il gioco in un lontano futuro possa arrivare anche sulle console della famiglia Xbox, magari con la possibilità di giocare anche su Xbox Cloud Gaming come avviene già con Fortnite Capitolo 4.