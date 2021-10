Genshin Impact non funziona su PS5, è colpa dell'ultimo firmware?

È ormai da qualche ora che tra gli utenti che giocano Genshin Impact su PlayStation 5 si sta diffondendo il panico, dal momento che questa specifica versione del free to play non funziona e restituisce un errore all'avvio.

Provando ad accedere ai server dalla console di ultima generazione Sony si riceve a schermo il seguente errore: "Third-party account not yet registered." Tale problematica ha preoccupato molti giocatori, i quali inizialmente credevano di aver subito un furto dell'account. Fortunatamente non si tratta di nulla del genere, visto che l'unica versione afflitta dal problema è quella PlayStation 5 e basta scaricare l'edizione PlayStation 4 o giocare su un'altra piattaforma (a patto che abbiate attivato il cross-save totale di Genshin Impact) per accedere senza problemi e continuare l'avventura in giro per Teyvat.

Al momento non è chiaro quali siano le cause del problema, ma molti credono che l'errore abbia qualcosa a che fare con l'ultimo firmware di PlayStation 5, il quale è stato pubblicato proprio questa mattina. Sui forum ufficiali e sui social si stanno moltiplicando le segnalazioni pubblicate da parte degli utenti (che sperano in un messaggio di scuse ricco di Primogems) ed è anche arrivata una comunicazione da parte del team di sviluppo, il quale è intento a trovare una soluzione rapida al problema.