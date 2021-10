Genshin Impact: non solo Hu Tao e Thoma, svelati i personaggi del prossimo banner

Siamo ormai sempre più vicini alla seconda metà dell'update 2.2 di Genshin Impact, la quale sarà caratterizza da un nuovo banner a tempo con altri personaggi da sbloccare investendo i Primogems. Grazie ad un leak apparso sui social nelle ultime ore, sappiamo l'identità di tutti i personaggi protagonisti del prossimo banner.

Come già confermato tempo fa da parte del team di sviluppo, al centro del banner troveremo Hu Tao, personaggio 5 Stelle di tipo Pyro che tornerà nuovamente per la gioia di tutti i giocatori che non hanno potuto ottenerla la scorsa volta. Ad accompagnare il fortissimo eroe 5 Stelle troviamo poi Thoma, l'unico personaggio inedito di questo aggiornamento, e altri due 4 Stelle già noti al pubblico che potranno essere trovati con molta più facilità: Sayu e Diona. Ciò significa che chi investirà Primogems nel prossimo banner avrà buone probabilità di trovare Thoma, Sayu e Diona (o le loro Costellazioni, nel caso in cui dovesse trattarsi di doppioni). Purtroppo non si sa ancora nulla del banner delle armi, il quale dovrebbe riproporre la Staff of Homa, una delle armi preferite dai giocatori.

In attesa che miHoYo sveli tutti i dettagli sui contenuti in arrivo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come ottenere 60 Primogems gratis in Genshin Impact con il nuovo codice di ottobre 2022.