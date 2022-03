Genshin Impact: tutte le novità dell'update 2.6, che fine ha fatto l'italiano?

Si è da poco conclusa l'ormai tradizionale diretta streaming che miHoYo tiene a pochi giorni dal lancio di un nuovo aggiornamento di Genshin Impact. Questa volta l'argomento principale è stato l'update alla versione 2.6 del free to play, il quale sembra includere una corposa serie di novità.

L'aggiornamento prende il nome di "Zephyr of the Violet Garden" e, come prevedibile, avrà come protagonista assoluto il fratello di Ayaka, Kamisato Ayato, che arriverà con il primo banner doppio al fianco di Venti. Il secondo banner a tempo sarà invece unico e permetterà ai giocatori di sbloccare Kamisato Ayaka, probabilmente un'ottima alleata di Ayato per via della possibilità di congelare gli avversari con la combinazione delle abilità dei due fratelli. La versione 2.6 introdurrà anche due nuovi set di artefatti, Vermillion Hereafter e Echoes of an Offering, i quali offrono interessanti buff all'attacco che potrebbero modificare in maniera importante le build di vecchi personaggi come Xiao.

Altra grande novità è l'aggiunta alla mappa di The Chasm, un'area che permette di esplorare anche il sottosuolo della zona ad ovest di Liyue e che offre l'opportunità di sconfiggere un nuovo e pericoloso boss. Ovviamente le prossime settimane saranno costellate di eventi che consentiranno di accumulare Primogems e, tra questi, troviamo anche il ritorno di Theatre Mechanicus (quello in stile tower defense) e un nuovo mini-evento dedicato alla coltivazione di piante.

Purtroppo non vi è traccia del supporto alla lingua italiana, suggerito da alcuni leak. È probabile quindi che la traduzione sia ancora in lavorazione e chieda del tempo aggiuntivo per essere portata a termine.

Sembrerebbe inoltre che sia in arrivo l'Archon Quest di Dainslief: che la nuova regione e la versione 3.0 siano ormai alle porte? In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i nuovi codici di marzo che permettono di ottenere 300 Primogems gratis in Genshin Impact.