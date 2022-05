Genshin Impact, numeri da capogiro: oltre 3 miliardi di dollari ricavati su mobile

Sin dal suo esordio avvenuto nel settembre del 2020, Genshin Impact è stato capace di ottenere ricavi superiori ai 3 miliardi di dollari considerando le sole versioni mobile per iOS e Android. Numeri enormi in meno di due anni che, tra l'altro, non tengono conto delle versioni PC e PlayStation 4 uscite nello stesso periodo.

Dato che il gioco è distribuito dallo sviluppatore miHoYo seguendo la formula free-to-play, i ricavi sono legati ai soli acquisti in-app fatti dai giocatori di tutto il mondo. A rivelare i dati è un report di Sensor Tower, dal quale emerge che il gioco ha finora generato all'incirca un miliardo di ricavi ogni sei mesi. Scendendo maggiormente nei dettagli, il 30,7% dei guadagni proviene dalla Cina, seguita a ruota dal Giappone con il 23,7%, mentre gli Stati Uniti occupano il gradino più basso del podio con il 19,7%.

Genshin Impact continua inoltre ad essere giocato in maniera assidua, avendo una fanbase non solo molto numerosa, ma anche regolarmente attiva: si segna in tal senso una crescita dell'utenza del 44% su base annua. L'opera miHoYo è stata anche il gioco con i ricavi maggiori nel primo trimestre del 2022 su piattaforme mobile, e la sua crescita non sembra dare alcun segno di rallentamento.

Considerando le altre piattaforme (il titolo è disponibile anche su PlayStation 5 dall'aprile 2021), è altamente probabile che i numeri dell'Action RPG siano ancora più grandi sommando gli incredibili risultati su iOS e Android. I fan però dovranno aspettare per ulteriori novità, dato che l'update 2.7 di Genshin Impact è stato rinviato e non è stata per adesso comunicata una nuova data in vita ufficiale.

Nel frattempo in molti si chiedono che fine ha fatto la versione Nintendo Switch di Genshin Impact, annunciata molto tempo addietro ma per il momento sparita dai radar.