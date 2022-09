Genshin Impact: numeri da capogiro per il fatturato di miHoYo

Si sa: Genshin Impact è il fenomeno del momento da diversi anni. Quando si parla di produzioni free to play, infatti, il titolo targato miHoYo è uno dei più rinomati nel panorama dei titoli ad accesso gratuito e, soprattutto, in quello dei giochi mobile.

Proprio negli ultimi giorni, a tal proposito, Genshin Impact, in occasione del secondo anniversario del suo lancio, ha visto l'arrivo di nuovi contenuti con la versione 3.1 del celebre Action RPG. Tuttavia, non si è trattato del solo evento importante per l'esperienza proposta dal team dei ragazzi di miHoYo: infatti, Genshin Impact ha raggiunto un fatturato di 3.7miliardi di dollari su mobile.

Sono numeri da capogiro quelli capitalizzati dal team cinese, con un ricavo totale che fa entrare il gioco nell'olimpo dei titoli più redditizi presenti sull'App Store e Google Play. Il prodotto in questione, infatti, è secondo solamente a PUBG Mobile, pubblicato da Tencent e con un fatturato di 4.9miliardi di dollari e Honor of Kings, appartenente allo stesso publisher cinese sopracitato e con un ricavato totale di 5.5miliardi di dollari.

Inoltre, le stime dei ricavati fanno salire Genshin Impact al secondo posto della posizione al di fuori del suolo cinese, con 2.5miliardi di dollari accumulati dagli acquisti in-game di giocatori non cinesi. I risultati parlano da sé: Genshin Impact ha superato colossi del panorama del gaming mobile, come il famosissimo Candy Crush Saga (2.3miliardi di dollari), seppure si giochi la prima posizione con Roblox (2.5miliardi di dollari), che rimane ancora il titolo più redditizio sul suolo occidentale.

Le cifre astronomiche mosse da Genshin Impact - e non solo - dimostrai che il mercato del gaming mobile è ancora in piena espansione e che, soprattutto, Genshin Impact ha il potenziale per diventare il secondo, o addirittura il primo, titolo più redditizio dell'App Store e di Google Play. Sarà effettivamente così? Lo scopriremo solamente nei prossimi anni. Prima di salutarvi, però, vi invitiamo a recuperare la nostra guida dedicata a Genshin Impact e a come ottenere 3200 primogems.