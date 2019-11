Genshin Impact: nuove cartoline dai villaggi del gioco ispirato a Zelda Breath of the Wild

Con la nuova puntata della "Guida per Turisti di Tevyat" consultabile dalle pagine del sito ufficiale di Genshin Impact, gli autori di MiHoYo ci mostrano alcuni tra i luoghi più pittoresti che saremo chiamati a esplorare immergendoci nelle atmosfere fantasy del loro GDR ispirato a Zelda Breath of the Wild.

Il nuovo diario di sviluppo si concentra sulle attività che ci coinvolgeranno durante il Ludi Harpastum, il festival più importante del regno che cade annualmente per festeggiare una delle ricorrenze più sentite dagli abitanti della città di Mondstadt.

Le due cartoline che accompagnano il nuovo aggiornamento del sito di Genshin Impact ci consentono di ammirare una delle piazze del villaggio più popoloso di Tevyat e uno scorcio della chiesa di Mondstadt, con architetture gotiche che lo fanno somigliare più al Duomo di Milano che al Santuario del Tempo del Castello di Hyrule, diversamente da quanto suggeritoci dagli stessi autori cinesi con le nuove immagini del gioco ispirato a Zelda osservate a fine ottobre.

Il lancio di Genshin Impact è previsto in un periodo non meglio specificato del prossimo anno. La trasposizione occidentale di questo controverso gioco di ruolo a mondo aperto arriverà perciò nel 2020 su PC, sistemi mobile iOS e Android (dove sta attualmente avendo luogo una fase di beta testing a porte chiuse in Asia) e in esclusiva console su PlayStation 4. A proposito della console Sony: sapevate che alla presentazione di questo GDR durante il ChinaJoy di agosto, un fan di Zelda ha protestato distruggendo la sua PS4?