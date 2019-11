Genshin Impact: nuove immagini e informazioni su mappa e gameplay del GDR ispirato a Zelda

Attraverso le pagine del sito ufficiale di Genshin Impact, gli autori di MiHoYo ci aggiornano sui progressi compiuti nello sviluppo del loro ambizioso e controverso GDR ispirato a Zelda BOTW mostrandoci delle immagini e dei bozzetti preparatori inediti.

Gli ultimi scatti propostici dagli sviluppatori cinesi ci permettono di intuire gli sforzi profusi dal team per smarcarsi dalle polemiche che hanno spinto gli appassionati di Zelda e buona parte della stampa di settore a ritenere Genshin Impact un clone di Breath of the Wild.

Tra gli interventi compiuti da MiHoYo citiamo ad esempio l'aggiunta di tanti personaggi secondari e NPC con cui dialogare nei villaggi e nelle aree open world del colorato mondo di Teyvat. Chi sta partecipando alla fase di beta testing può inoltre interagire con diversi animali domestici, come cani e gatti, ciascuno dotato di molteplici animazioni. All'universo di Teyvat è stata poi aggiunta una regione completamente nuova, il Liyue Harbour, con villaggi e biomi naturali ispirati alla Cina.

L'impegno profuso dal team di MiHoYo servirà agli autori asiatici per lanciare una fase di Open Beta a inizio 2020 che dia modo agli autori di "non dare un'immagine sbagliata della qualità del gioco finale". In attesa di scoprire questa beta pubblica avrà luogo solo in Cina o coinvolgerà anche il pubblico occidentale, vi ricordiamo che Genshin Impact è previsto in uscita in un periodo non meglio precisato del 2020 su sistemi mobile iOS e Android, su PC e in esclusiva console su PlayStation 4.