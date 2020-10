Genshin Impact: ecco il nuovo codice per ottenere 30 Primogems gratis

Continuano ad arrivare costantemente nuovi codici promozionali per Genshin Impact, il free to play di miHoYo che sta spopolando tra i videogiocatori. Il terzo codice consente di riscattare immediatamente ben 30 Primogems, la valuta di gioco utile per ottenere gettoni e provare a sbloccare armi e personaggi.

Per poter approfittare del codice non occorre far altro che visitare il sito ufficiale del gioco, effettuare l'accesso con il proprio account e selezionare la voce "Redeem Code" nel menu in alto. A questo punto vi ritroverete in una schermata che compilerà automaticamente la voce nickname e nella quale dovrete selezionare Europa come server ed inserire la seguente combinazione di numeri e lettere:

GENSHINMHY0O

Cliccate sul tasto per la conferma e come per magia vi verrà inviata una mail nel gioco con i 30 Primogems da riscattare. Va precisato che possono usufruire dell'offerta solo i giocatori che hanno raggiunto il livello avventuriero 10 e che giocano su PC, Android o iOS. Come tutti gli altri codici, anche questo non può essere in alcun modo riscattato su PlayStation 4, piattaforma che gestisce questo genere di offerte diversamente e non supporta il cross-save. Sappiate inoltre che non è nota la durata della promozione e il codice potrebbe scadere da un momento all'altro: fareste bene quindi a riscattarlo il prima possibile per evitare che il team di sviluppo ne pubblichi uno nuovo rendendo questo inutilizzabile.

