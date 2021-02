Genshin Impact: il nuovo personaggio Hu Tao si presenta in un trailer

I ragazzi di MiHoYo continuano a supportare Genshin Impact - free-to-play tra i più grandi fenomeni del momento - con l'iniezione continua di nuovi contenuti. Nelle scorse ore hanno annunciato l'arrivo di un nuovo personaggio, Hu Tao.

Hu tao proviene dalla nazione di Liyue e, nonostante la sua giovanissima età, è stata presentata come la settantasettesima direttrice del Wangsheng Funeral Parlor. "Ti ho spaventato? Eh? La mia comparsa è stata una sorpresa, piuttosto che uno shock? Mmm... quindi, dovrei definirla come un ridicolo fallimento - o uno splendido successo?". Il personaggio di Hu Tao tenta chiaramente di essere spaventoso e inquietante, ma non può certamente sfuggire alla "cuteness" che caratterizza il design di tutti i personaggi di Genshin Impact.

Approfondendo la sua conoscenza, scopriamo inoltre che maneggerà un'asta, sarà di tipo Pyro e possiederà i seguenti talenti:

Secret Spear of Wangsheng : infligge sei rapidi colpi; quando caricato, consuma un certo quantitativo di stamina per lanciare un affondo in avanti che colpisce tutti i nemici sulla traiettoria;

: infligge sei rapidi colpi; quando caricato, consuma un certo quantitativo di stamina per lanciare un affondo in avanti che colpisce tutti i nemici sulla traiettoria; Guide to Afterlife : consuma una parte dei suoi HP per respingere i nemici nelle vicinanze ed entrare nello stato Paramita Papillo; i danni aumentano in base al numero di HP presente al momento dell'entrata nello stato, e i nemici subiscono l'effetto Blood Blossom, ricevendo danni Pyro ogni 4 secondi;

: consuma una parte dei suoi HP per respingere i nemici nelle vicinanze ed entrare nello stato Paramita Papillo; i danni aumentano in base al numero di HP presente al momento dell'entrata nello stato, e i nemici subiscono l'effetto Blood Blossom, ricevendo danni Pyro ogni 4 secondi; Spirit Soother: Hu Tao evoca uno spirito incandescente che infligge danni Pyro a bersagli multipli.

Trovate il trailer di presentazione di Hu Tao in apertura di notizia. Genshin Impact è disponibile in formato free-to-play su PC, Android, iOS e PlayStation 4 (è anche retrocompatibile con PS5), piattaforme sulle quali ha fatto registrare incassi record nel 2020.