Genshin Impact: il nuovo trailer è dedicato alle skin, tutti i dettagli sui prezzi

Siamo ormai vicinissimi al debutto dell'aggiornamento alla versione 1.6 di Genshin Impact, la quale arriverà questa notte dopo una fase di manutenzione programmata della durata di cinque ore. Per ingannare l'attesa, miHoYo ha pubblicato un nuovo trailer di presentazione delle skin, una delle novità del prossimo update.

Nel filmato in questione possiamo vedere in azione sia la skin estiva di Barbara che quella di Jean. Entrambi i costumi saranno disponibili a partire da questa notte, ma solo uno di questi potrà essere riscattato in maniera completamente gratuita, ovvero quello di Barbara. L'eroina di supporto potrà essere personalizzata semplicemente portando a termine una quest sull'arcipelago dell'update 1.6, la quale richiederà ai giocatori di raccogliere una serie di collezionabili. Il costume di Jean potrà invece essere acquistato nel negozio al prezzo scontato di 1.350 Genesis Crystals.

Nel caso in cui doveste perdere l'occasione di sbloccare la skin di Barbara o di acquistare quella di Jean nel corso della versione 1.6, sappiate che entrambe approderanno nello shop permanente al prezzo di 1.680 Genesis Crystals, ovvero il costo predefinito di qualsiasi skin.

Prima di lasciarvi al nuovo trailer, vi ricordiamo che proprio ieri sono stati svelati tre nuovi eroi di Genshin Impact provenienti da Inazuma, la prossima regione della mappa.