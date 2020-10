Genshin Impact: il nuovo trailer è dedicato a Venti

Il canale YouTube ufficiale di Genshin Impact si è da poco aggiornato con un nuovo filmato interamente dedicato ad uno dei personaggi più apprezzati dai giocatori del free to play: Venti.

Il filmato in questione ci presenta il personaggio e ce ne narra le origini, svelando la sua reale identità (chi ha terminato il primo atto della storia sa già di cosa stiamo parlando). Per chi non lo sapesse, Venti è un personaggio davvero utile grazie alle sue abilità legate all'elemento Anemo, ovvero il vento, e che può essere trovato solo per un periodo limitato all'interno del banner a lui dedicato. A partire da domenica 18 ottobre 2020 il suo banner non sarà più disponibile nella sezione Wish e non sappiamo se in futuro sarà di nuovo possibile tentare la sorte per provare ad ottenerlo.

Prima di lasciarvi al trailer di Venti, vi ricordiamo che Genshin Impact è disponibile gratuitamente su PlayStation 4, PC e dispositivi mobile (Android/iOS). Stando alle ultime informazioni diffuse dagli sviluppatori, Genshin Impact riceverà anche un upgrade per PS5 e presto dovrebbe arrivare anche su Nintendo Switch.

Avete già letto la nostra guida con la posizione di tutti gli Anemoculus di Genshin Impact?