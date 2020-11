Genshin Impact: il nuovo trailer ci presenta Xinyan

Mancano ormai pochi giorni alla scadenza del primo banner a tempo dell'update 1.1 di Genshin Impact, che segnerà quindi l'arrivo di una seconda ondata di personaggi tra i quali ci saranno Zhongli e la giovane Xinyan. Ed è proprio il personaggio di Tipo Fuoco la protagonista assoluta dell'ultimo trailer.

Questa eroina 4 Stelle potrà infatti essere sbloccata nella sezione Wish nel corso delle prossime settimane e potrebbe fare molto comodo a tutti coloro i quali hanno bisogno di un eroe extra con abilità di fuoco. Nel filmato, che ci presenta le varie abilità di Xinyan, possiamo vedere che il suo Elemental Burst consiste nella creazione di uno scudo di fuoco che si applica a tutti i personaggi della squadra e l'abilità definitiva le permette di imbracciare la sua chitarra e scatenare un'ondata di fiamme tra i nemici, favorendo così le combo elementali. Per chi se lo stesse chiedendo, inoltre, questo personaggio impugna una Claymore (il classico spadone pesante) proprio come Diluc e Razor.

In attesa di scoprire di più sul prossimo banner a tempo e sui drop rate dei vari personaggi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una guida con i consigli sulle migliori build di Venti in Genshin Impact.