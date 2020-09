Genshin Impact, alla scoperta di Teyvat: il nuovo trailer presenta il mondo di gioco

Dopo aver svelato i requisiti tecnici di Genshin Impact per PC e e dispositivi Android e iOS, miHoYo ha pubblicato un nuovo trailer sul canale YouTube ufficiale del titolo, con cui si rivelano informazioni inedite riguardo la storia e il mondo di gioco dell'action ruolistico.

Questo secondo story trailer, che potete visionare direttamente in apertura alla news, mostra le origini del regno di Teyvat e si conclude con l'inizio del viaggio del protagonista all'interno dell'universo narrativo del gioco. Nel breve filmato è possibile apprezzare le vivaci atmosfere del videogioco, che trae la sua cifra stilista dal fantasy classico, ma non solo. Genshin Impact si ispira a prodotti del calibro di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e promette di regalare agli appassionati del genere molte ore di divertimento all'insegna dell'esplorazione e dell'avventura.

Ne approfittiamo per ricordare che il titolo debutterà su PS4, PC e dispositivi Android e iOS il 28 settembre, mentre la data d'uscita per la versione Nintendo Switch non è ancora stata annunciata. Vi rammentiamo inoltre che Genshin Impact supporterà cross platform e cross progression su alcune piattaforme. Nell'attesa di saperne di più riguardo l'arrivo dell'action RPG sulla console ibrida Nintendo, vi segnaliamo il nostro provato di Genshin Impact a cura di Francesco Fossetti.