Genshin Impact: il nuovo update risolve un bug di Keqing, 100 Primogems gratis per tutti

È arrivato oggi il primo aggiornamento di Genshin Impact, pubblicato dal team di sviluppo per sistemare alcune problematiche relative a Keqing, personaggio 5 Stelle di tipo elettrico i cui attacchi non stavano funzionando come previsto.

Aggiornando il free to play all'ultima versione il quinto attacco della combo di Keqing infliggerà il giusto quantitativo di danno, dal momento che il bug è stato corretto. Per farsi perdonare, miHoYo ha deciso di regalare a tutti i giocatori (anche quelli che non hanno il personaggio nella propria collezione) ben 100 Primogems, la valuta che consente di tentare la sorte nel menu dei Wish per ottenere nuove armi e personaggi. Per poter riscattare gli oggetti non dovete far altro che avviare il gioco ed entrare nella sezione della posta, all'interno della quale troverete un messaggio con i 100 Primogems da raccogliere con la semplice pressione di un tasto.

