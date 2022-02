Genshin Impact Offline per l'Update 2.5: 300 Primogems gratis dopo la manutenzione

Ci siamo quasi, sta per arrivare il giorno tanto atteso da tutti i giocatori di Genshin Impact su PC, Playstation 4, PS5 e dispositivi mobile: nella tarda serata di domani 15 febbraio comincerà la distribuzione dell'Update 2.5: When the Sakura Bloom.

Con un post affidato ai propri canali ufficiali, i cinesi di MiHoYo hanno delineato i piani per la pubblicazione del nuovo aggiornamento, avvertendo tutti i suoi giocatori che la distribuzione dell'Update 2.5 comincerà alle 23:00 di domani 15 febbraio. A partire da quell'ora prenderà il via una manutenzione programmata la cui durata prevista è pari a 5 ore. Terminerà quindi alle 4 del mattino di mercoledì 16 febbraio, un orario indubbiamente molto comodo per tutti i giocatori italiani.

Come d'abitudine, MiHoYo si farà adeguatamente perdonare per il disturbo arrecato dalla manutenzione, offrendo 300 Primogems gratis ai giocatori, 60 per ogni ora trascorsa offline da Genshin Impact. Nel caso le operazioni dovessero durare di meno, non verrà sottratta neppure una Primogens al bottino promesso, che verrà distribuito entro 5 ore dopo il termine della manutenzione a tutti gli avventurieri che avranno raggiunto il Rank 5 prima delle 23:00 di domani 15 febbraio.

L'Update 2.5 di Genshin Impact introdurrà tante novità, tra cui il nuovo personaggio 5-Star Yae Miko (Electro), nuovi equipaggiamenti (Kagura's Verity 5-Star Catalyst e Oathsworn Eye 4-Star Catalyst), il nuovo evento Three Realms Gateway Offering con in palio l'arma esclusiva Oathsworn Eye Catalyst, e nuove quest della storia principale per Raiden Shogun e la nuova arrivata Yae Miko.