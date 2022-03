Genshin Impact offre un pacchetto Gratis a tutti gli abbonati PlayStation Plus

Per celebrare il lancio dell'Update 2.6 di Genshin Impact, Sony e MiHoYo hanno unito le forze per fare un bel regalo a tutti i giocatori del free-to-play che risultano anche essere iscritti a PlayStation Plus.

A partire da oggi 30 marzo fino alll'1 maggio, tutti gli abbonati a PlayStation Plus possono riscattare gratuitamente un pacchetto di Genshin Impact contenente un bel po' di ricompense di gioco. Parliamo, nello specifico, di:

Hero's Wit ×20

Mystic Enhancement Ore ×15

Mora ×50,000

Fragile Resin ×2

Per riscattare il pacchetto gratis non dovete far altro che dirigervi sul PlayStation Store a questo indirizzo e cliccare sul pulsante arancione (è richiesta una sottoscrizione attiva a PlayStation Plus). Una volta fatto, avrete 365 giorni di tempo per accedere a Genshin Impact su PS4 o PS5 per ottenere le ricompense di gioco gratis.

Oggi 30 marzo, ricordiamo, Genshin Impact si è aggiornato alla versione 2.6 dando il benvenuto a Kamisato Ayato (personaggio 5 stelle di tipo Hydro), nuove quest, equipaggiamenti aggiuntivi e 900 Primogems gratis per farsi perdonare le ore di manutenzione. Già che ci siamo, segnaliamo che con questo codice potete ottenere altre 60 Primogems gratis.