Genshin Impact, oggi l'update 2.4: Primogems gratis, Shenhe e Yun Jin

Dopo averci presentato tutti i dettagli sulla natura del nuovo personaggio con un trailer dedicato all'arrivo di Shenhe in Genshin Impact 2.4, è tempo per MiHoYo di rendere disponibile l'atteso aggiornamento.

Con la giornata di oggi, mercoledì 5 gennaio, l'Action RPG free to play accoglie infatti l'update 2.4, portatore di una vasta rassegna di contenuti inediti. Denominato "Fleeting Colors in Flight", questo ulteriore aggiornamento porta con sé ben due personaggi aggiuntivi. Tra questi, spicca la già citata Shenhe, combattente a 5 Stelle legata all'elemento Cryo. La solitaria eroina è per l'occasione in buona compagnia, grazie all'esordio della collega Yun Jin in Genshin Impact 2.4. Legata all'elemento Geo, quest'ultima è però una combattente a 4 Stelle.



Spazio anche ad un ampliamento della mappa di Teyvat, con l'introduzione dell'area di Enkanomiya, parte della regione di Inazuma. Per avervi accesso, sarà però necessario aver superato il Livello 30 con il proprio personaggio. Prosegue inoltre la trama principale di Genshin Impact, con l'attivazione del capitolo Archon Quest Interlude Chapter Act I - "The Crane Returns on the Wind". Nemici inediti, ricette ed equipaggiamenti aggiuntivi vanno a completare il quadro dell'update 2.4.



Per festeggiare la pubblicazione dell'aggiornamento, il team di sviluppo ha inoltre deciso di offrire ai giocatori un piccolo omaggio che possa compensare le ore necessarie all'implementazione delle novità in-game. I Viaggiatori che hanno raggiunto almeno il Livello 5 prima del lancio dell'update potranno dunque riscattare tra le 300 e le 600 Primogems gratis.