Genshin Impact:nuovo gameplay trailer per l'openworld ispirato a Zelda Breath of the Wild

Mentre si avvicina l'avvio della Closed Beta di Genshin Impact, il team di sviluppo propone al pubblico un nuovo video dedicato all'interessante open world ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Il filmato inedito ci accompagna alla scoperta di Liyue, una delle aree che popoleranno l'universo di Teyvat. Con atmosfere orientaleggianti, tra foreste di bambù, cascate e cittadine dall'architettura in stile cinese, la zona si presenta ufficialmente all'interno del video che trovate disponibile in apertura a questa news. Gli sviluppatori di MiHoYo approfittano inoltre dell'occasione per mostrare di sfuggita alcuni nuovi tipi di nemici e nuovi personaggi che troveremo nell'Action RPG: cosa ve ne pare?

Attualmente, Genshin Impact è ancora privo di una data di pubblicazione precisa, ma la pubblicazione resta attesa per una generica primavera 2020. In attesa di poter scoprire maggiori dettagli in merito, vi segnaliamo che il gioco è tornato recentemente a mostrarsi in occasione del PAX East, durante il quale è stata presentata una demo di Genshin Impact. Sulle pagine di Everyeye potete inoltre trovare la nostra anteprima di Genshin Impact, in cui abbiamo raccolto tutte le principali informazioni ad ora disponibili su questo Action RPG Open-World atteso su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e dispositivi mobile.