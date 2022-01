Genshin Impact: orari di manutenzione, arrivo della patch 2.4 e bonus confermati da MiHoYo

L'arrivo del nuovo grande update 2.4 per Genshin Impact è ormai alle porte e dopo i tanti dettagli svelati da MiHoYo, gli sviluppatori hanno confermato data e orari della manutenzione che aprirà la strada all'aggiornamento.

Dopo aver comunicato i primi dettagli sull'update 2.4 per Genshin Impact che porterà in dote nuovi personaggi, una nuova area esplorabile e tanti bonus per i giocatori, il team di MiHoYo ha confermato la data di arrivo dell'aggiornamento e gli orari della manutenzione che anticiperà l'esordio dei nuovi contenuti. I server di Genshin Impact saranno fuori uso a partire dalle ore 23:00 di mercoledì 5 gennaio e dovrebbero restare offline per circa 5 ore, rimandando quindi l'effettivo arrivo della patch alle ore 04:00 di giovedì 6 gennaio per l'Italia. Ovviamente i lavori di ottimizzazione potrebbero subire variazioni dell'ultimo minuto consentendo ai giocatori di accedere in anticipo al gioco.

Come già anticipato pochi giorni fa, i giocatori riceveranno ben 300 Primogem in regalo per il disturbo e ulteriori 300 Primogem per i problemi causati dai bug delle abilità e delle costellazioni dei personaggi. Intanto il nuovo personaggio giocabile Yun Jin si è presentato con un nuovo trailer che ne introduce le caratteristiche principali.