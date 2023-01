Genshin Impact: un oscuro cosplay di Raiden Shogun in nero

Grandi novità sono in arrivo in Genshin Impact. Il prossimo update 3.4 introdurrà infatti una vasta mole di contenuti, tra cui eventi, skin e nuovi personaggi. Nel cast di protagoniste, tuttavia, una delle più amate resta Raiden Shogun.

Indiscussa sovrana di Inazuma, sua Eccellenza ha promesso alla popolazione l'eternità immutabile nel corso dei secoli. Dopo aver purificato ogni sentimento con un lampo spietato, la solitudine della sua mente divenne uno spazio libero da gioie e dolori, queste riservate ai comuni mortali.

Raiden Shogun è diventato un essere unico, composto da due personalità in un singolo corpo umano: Ei, l'attuale Electro Archon di Inazuma creato per agire come sovrano e come burattino, e lo Shogun.

L'aspetto di Raiden Shogun è quello di una donna con lunghi capelli viola intrecciati dietro la schiena. Sul lato destro della folta chioma è attaccata una forcina a forma di fiore color viola, come le iridi dei suoi occhi.

In questo cosplay di Raiden Shogun da Genshin Impact la sovrana di Inazuma indossa una rivisitazione del classico outfit Narukami's Law. Se nella versione originale l'abbigliamento è di color bianco, la cosplayer Michi Kyunn ha optato per una soluzione total black che dona a Raiden Shogun un'aria ancor più maestosa e oscura. Vi ricordiamo che è ancora sbloccare numerose e utili Primogems con i codici di gennaio 2023 di Genshin Impact.