Genshin Impact è pay to win o si può giocare completamente gratis?

Ora che Genshin Impact è disponibile in italiano, sempre più giocatori sono intenzionati ad avvicinarsi al free to play targato Hoyoverse, sebbene molti siano spaventati dalle possibili meccaniche pay to win. Ma è davvero necessario ricorrere alle microtransazioni per godersi al meglio Genshin Impact? Scopriamolo insieme.

A differenza di quanto dicano alcuni utenti, Genshin Impact non è affatto un prodotto in cui occorre fare acquisti con denaro reale per ottenere dei vantaggi. I motivi per cui facciamo questa affermazione sono molteplici ed il primo è dovuto alla natura single player del gioco. Ad eccezione della possibilità di collaborare in coop con altri utenti per completare qualche boss o dungeon, non esistono modalità online competitive in cui vi è uno squilibrio tra chi ha tutte le armi ed i personaggi 5 Stelle e chi invece non ne ha nemmeno uno. L'unica modalità in cui un possessore di tutti i contenuti 'premium' potrebbe essere avvantaggiato è l'Abisso a Spirale, ovvero la modalità endgame in cui vengono proposte ogni 14 giorni alcune sfide di difficoltà crescente. Anche in questo caso, però, è stato ampiamente dimostrato che un giocatore 'free to play' può riuscire senza troppi problemi ad affrontare queste missioni, a patto di aver costruito un team forte e con artefatti dotati di buone statistiche.

Per chi non lo sapesse, inoltre, tutti gli eventi a tempo limitato hanno una difficoltà molto bassa per consentire a tutti di ottenere le loro ricompense, Primogems incluse. Le rare volte in cui questi eventi dispongono di un selettore della difficoltà, le ricompense che si ottengono al completamento delle missioni al livello di sfida più alto sono del tutto trascurabili e si possono ottenere facilmente con altre attività.

L'ultimo appunto riguarda le possibilità offerte ai giocatori che non vogliono spendere un centesimo di ampliare la loro collezione di armi e personaggi. Da un lato abbiamo un sistema di distribuzione dei personaggi 4 Stelle che permette agli utenti di ottenere numerosi eroi in via gratuita al completamento di specifici obiettivi della trama principale o prendendo parte agli eventi (basti pensare che Yaoyao si poteva ottenere gratuitamente nell'evento dedicato al Capodanno Lunare) e lo stesso vale per le armi. Grazie alla possibilità di ottenere Primogems con le missioni giornaliere, con gli obiettivi e con gli eventi, inoltre, i giocatori possono sfruttare la meccanica del pity per aggiudicarsi il personaggio che più desiderano anche senza pagare.

Insomma, Genshin Impact è un gioco che accoglie tutti e anche chi non ha la voglia o la possibilità di ricorrere al portafoglio può divertirsi e accedere ai contenuti proposti a cadenza regolare tramite aggiornamenti gratuiti.

Vi ricordiamo che a breve scopriremo tutte le novità in arrivo nell'update 3.5 di Genshin Impact.