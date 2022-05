Genshin Impact: tutti i personaggi ed armi dei nuovi banneri riepilogati da Hoyoverse

Si avvicina sempre di più l'uscita dell'update 2.7 di Genshin Impact, fissata per la notte tra il 31 maggio e il primo giugno 2022. Per l'occasione MiHoYo fa un recap di tutto ciò che i fan dovranno aspettarsi con il nuovo, corposo aggiornamento per il popolare gioco di ruolo.

Saranno anzitutto due i banner evento previsti con l'Update 2.7, uno incentrato sulla nuova unità 5 stelle Yelan e l'altro invece su Xiao, entrambi disponibili dall'uscita dell'aggiornamento e fino al prossimo 21 giugno 2022. I personaggi 4 stelle messi in evidenza saranno invece Yanfei, Noelle e Barbara. Passando al banner delle armi, troviamo Acqua Simulacra per Yelan e Primordial Jade Winged-Spear tra le opzioni 5 stelle, mentre di 4 stelle troveremo Sacrifical Sword, Favonius Greatsword, Sacrifical Bow e Eye of Perception.

Per quanto riguarda invece l'arco 4 stelle Fading Twilight, il solo modo per ottenerlo sarà finire l'evento Perilous Trail, che si svolgerà dal 31 maggio al 20 giugno. Tra gli altri eventi previsti con l'Update 2.7 troviamo infine The Almighty Arataki Great and Glorious Drumalong Festival, in partenza il 13 giugno e che proseguirà fino al 4 luglio, tutto incentrato su sfide musicali.

Hoyoverse guarda comunque già verso il futuro: è già stata rivelata la data d'uscita per l'update 2.8 di Genshin Impact, che si prepara così ad animare l'estate con ulteriori eventi.