Genshin Impact, sempre più personaggi: arrivano Faruzan e Wanderer

Mentre Nahida e Yoimiya arriveranno in Genshin Impact tra pochi giorni, con il lancio della versione 3.2 del free to play, la community può già attendersi ulteriori ingressi nel roster dell'Action RPG.

Gli autori di MiHoYo hanno infatti presentato due ulteriori eroi che si apprestano a popolare l'universo di Teyvat. Prossimamente, i giocatori potranno dunque aggiungere al proprio party Faruzan, una giovane dai capelli verde acqua. La ragazza, a quanto pare, è legata ad una leggenda che circola da molto tempo tra gli studenti di Kshahrewar. Nel caso in cui gli esami dell'accademia dovessero risultare troppo complessi, la storia suggerisce agli studenti in difficoltà di recarsi ad Haravatat. Qui potranno bussare alla porta di Madam Faruzan, che nonostante la giovane età è depositaria di una conoscenza incredibile in ogni ramo della scienza. A patto di non fare domande sul suo passato, gli studenti potranno trovare in lei una mentore abile, saggia e paziente.



Oltre a Faruzan, MiHoYo ha presentato anche Wanderer, personaggio misterioso e dalle intenzioni poco chiare. Apparso in una notte piovosa tra le deserte rovine di Tatarasuna, il ragazzo ha riferito ad un terrorizzato contadino di esservisi recato in visita alla tomba di un amico. Svanito nel nulla, Wanderer si era però lasciato alle spalle un misterioso frammento di pergamena, nel quale erano appuntate riflessioni sulla natura dell'essere umano e sulla possibilità di riuscire a vivere anche senza un cuore.



In attesa della pubblicazione dei sottotitoli in italiano di Genshin Impact, sembra che gli appassionati possano prepararsi ad ampliare il proprio roster di eroi.