Genshin Impact: dove si possono trovare i Sakura Bloom?

Che sia per cucinare i piatti migliori di tutta Inazuma, per soddisfare le richieste di Kito e Kina o anche solo per portare a termine l’Ascension di Ayaka, i Sakura Bloom sono una risorsa che - all’interno di Genshin Impact - può tornare utile in più di un’occasione. Diamo un’occhiata alle zone della mappa in cui è possibile trovarne in gran quantità.

I Sakura Bloom appaiono ai giocatori sotto forma di sfere fluttuanti di colore viola e possono essere raccolti esclusivamente impiegando un’abilità di tipo elettrico. Colpire i globi vi permetterà di collezionarne il contenuto: se state cercando di accumulare molti petali di ciliegio, il consiglio migliore da seguire è di fare visita al Grand Narukami Shrine, sull’omonima isola Narukami.

Oltre a essere il più grande santuario di Inazuma, infatti, questo maestoso tempio situato sulla cima del monte Yougou è perennemente circondato da ciliegi in fiore. Qui sotto, in calce all’articolo, ecco le aree contrassegnate della mappa in cui potete fare incetta di questi materiali utili.

Tra le curiosità legate al titolo firmato miHoYo, sapevate che i ricavi di Genshin Impact hanno superato quelli di Fornite, durante il loro primo anno di vita? Vi rimandiamo infinea un rumor secondo il quale Xiao e Yunjin potrebbero essere i personaggi dell’update 2.4 di Genshin Impact.