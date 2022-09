Genshin Impact: la preghiera di Rosaria nel cosplay devoto di Misaki Sai

L’incredibile successo di Genshin Impact si è abbattuto sul mondo dei cosplay. Dall’esordio del popolare videogioco gatcha di MiHoYo, attualmente disponibile al download gratuito su quasi tutte le piattaforme, sono infatti numerosissimi i cosplay a tema. A tal riguardo, l’ultimo arrivato è quello della fedele sorella Rosaria.

Il free to play sviluppato dalla software house cinese è il fenomeno del momento e i suoi effetti si abbattono anche sui cosplay. Solamente di recente vi abbiamo mostrato il cosplay di Yelan di Genshin Impact, ma è giunto il momento di rivolgere l’attenzione a un’altra delle bellissime protagoniste femminili del titolo.

Questa volta vi mostriamo il cosplay di Rosaria portato dalla modella Misaki Sai, che trovate su Instagram con il nome utente @saiwestwood. Negli scatti da lei condivisi sulla piattaforma social, la cosplayer veste i panni di Rosaria mentre rivolge la sua preghiera quotidiana. Tuttavia, promette di non pregare di notte e di non chiedere il perché. Vi ricordiamo che a fine agosto Genshin Impact ha dato il benvenuto a Sumeru attraverso un nuovo update.

In questo cosplay di Genshin Impact vediamo Rosaria con il suo tipico costume da sorella della chiesa di Mondstadt, per l’appunto intenta in una preghiera. Devota, è distesa sulle ginocchia, con le mani giunte come a invocare il signore. L’abito indossato dalla cosplayer Misaki Sai, è fedele a quello del videogioco con il corpicapo da sorella, il bustino bianco e i copribraccia nella parte alta e delle calze a rete di colore rosso e un paio di stivali alti nella parte inferiore.