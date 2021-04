Genshin Impact: al via il preload dell'update 1.5, 300 Primogem gratis con la manutenzione

Manca ormai poco più di un giorno al debutto ufficiale dell'aggiornamento alla versione 1.5 di Genshin Impact e, per semplificare la vita dei giocatori del free to play, MiHoYo ha nuovamente dato la possibilità a tutti i suoi utenti di effettuare il preload.

Se giocate su PC, potete avviare il launcher del titolo, il quale dopo aver scaricato un piccolo aggiornamento mostrerà un tasto giallo con la dicitura "Game Pre-Installation": basta cliccare su questo tasto per avviare il download dei 15GB necessari a giocare nella notte tra martedì e mercoledì senza attendere un solo istante dalla riapertura dei server. Lo stesso procedimento può essere eseguito anche dagli utenti smartphone (Android/iOS), ma in questo caso per avviare il download occorre accedere ai menu delle impostazioni nel gioco e selezionare l'apposita voce in "Others", ovvero "Pre-Install Resource Package". Come al solito, anche questa volta i giocatori PlayStation non potranno effettuare il preload e tutti i dati andranno scaricati al lancio della nuova versione del free to play. In attesa di toccare con mano le novità dell'update 1.5, vi ricordiamo che al rientro dalla manutenzione tutti i giocatori riceveranno un pacchetto da 300 Primogems gratis.

Avete già dato un'occhiata ai dettagli sull'housing di Genshin Impact?