Genshin Impact: al via il preload dell'update 1.6, in arrivo 300 Primogems gratis

Manca ormai pochissimo al debutto dell'aggiornamento alla versione 1.6 di Genshin Impact e, per fare in modo che tutti possano giocare in contemporanea alla riapertura dei server, gli sviluppatori hanno appena dato il via al preload del prossimo update.

Se giocate su PC è davvero semplice effettuare il preload: avviate il client, aggiornatelo e poi cliccate sul pulsante giallo visibile accanto al tasto per lanciare l'eseguibile del gioco. Chi gioca su smartphone Android o iOS deve invece avviare il download del prossimo aggiornamento tramite il menu delle impostazioni e, fortunatamente, sarà molto facile raggiungere la schermata giusta poiché gli sviluppatori hanno inserito il classico simbolo rosso che vi indicherà la via. Purtroppo non vi è alcun modo di aggiornare in anticipo il gioco su PlayStation 4 e PlayStation 5, così come non sembra esserci il preload per la versione di Genshin Impact su Epic Games Store.

A prescindere da quale sia la vostra piattaforma di riferimento, vi ricordiamo che il team di sviluppo ha promesso anche questa volta un premio equivalente a 300 Primogems (60 per ogni ora di manutenzione) alla riapertura dei server nella notte tra martedì 8 giugno e mercoledì 9 giugno 2021. È probabile inoltre che questo corrisponda solo a metà delle ricompense gratis, dal momento che gli sviluppatori sono soliti elargire altre 300 Primogems per farsi perdonare degli eventuali bug riscontrati nelle ultime settimane e corretti con l'aggiornamento.

Vi ricordiamo che proprio oggi miHoYo ha svelato l'aspetto di tre personaggi di Inazuma in arrivo prossimamente su Genshin Impact, probabilmente in occasione dell'anniversario del popolare free to play.