Genshin Impact si prepara alla versione 3.1: il passato di Cyno nel nuovo trailer

Con Cyno in arrivo nella versione 3.1 di Genshin Impact, il team di MiHoYo ha deciso che è giunto il momento di offrire al pubblico maggiori dettagli sul nuovo personaggio in arrivo nel suo apprezzato Action RPG.

La software house ha dunque pubblicato un nuovo trailer interamente dedicato a Cyno, che potete trovare direttamente in apertura a questa news. Il video narra la storia delle origini del combattente, un tempo profondamente coinvolto nelle attività dell'Akademiya. Dopo essersi scontrato con l'istituzione, però, Cyno decise di fuggire nel deserto. Poco familiare con l'ambiente ostile, il giovane tuttavia finì per cadere in una profonda cava di sabbia.

Intrappolato nell'area per diverso tempo, ormai profondamente assetato ed esausto, Cyno rivolse le sue preghiere al cielo, chiedendo di essere salvato dalla morte grazie all'intervento di un'anima nobile. La sua richiesta si esaudì quando il Generale Mahamatra, da giorni sulle sue tracce, riuscì finalmente a trovarlo. Estratto il giovane dalla cava, si aprì una nuova fase per le vite di entrambi i personaggi.



Ben presto, i giocatori del free to play potranno provare ad aggiungere Cyno al proprio team di combattenti. Le novità della versione 3.1 di Genshin Impact saranno infatti disponibili nell'Action RPG a partire dalla giornata di mercoledì 28 settembre 2022.