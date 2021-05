Genshin Impact si prepara ad Eula: trailer per la nuova combattente

Ultimamente, gli appassionati dell'Action RPG firmato da MiHoYo hanno potuto festeggiare la condivisone da parte del team di sviluppo di moltissime Genshin Impact.

Tra queste ultime figura anche l'imminente esordio di un nuovo personaggio: la combattente Eula Lawrence, erede di un pesante passato. In origine, Monstadt era guidata da un regime aristrocratico e dittatoriale, guidato dal clan di Lawrence. Dopo anni di oscurità, tuttavia, Lady Vennessa guidò una rivolta, riuscendo infine a liberare il regno di Monstadt. Nascevano così i Cavalieri di Favonius, ordine volto a riportare la pace all'interno della città. Svaniti nell'imbra, gli esponenti del clan Lawrence non cessarono tuttavia di tramare pericolosi piani di vendetta.

A millenni di distanza da quelle vicende, la fiamma della vendetta sembra destinata a spegnersi definitivamente, grazie alla coraggiosa decisione di Eula Lawrence. Nonostante la propria appartenenza al clan Lawrence, la giovane ha infatti deciso di arruolarsi tra i Cavalieri di Favonius, dove s è più volte dimostrata un alleato potente e prezioso. Nonostante ciò, Eula non cessa di promettere, almeno a parole, di riconquistare un giorno il posto che le spetta.



Per presentarci il personaggio, il team di Genshin Impact, ora disponibile anche in versione PS5, ha pubblicato un nuovo trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.