Genshin Impact presenta Faruzan: la geniale combattente arriva con l'update 3.3

A breve distanza dalla pubblicazione del trailer dedicato all'arrivo del Vagabondo in Genshin Impact, il team di MiHoYo presenta alla community un ulteriore personaggio in arrivo nel free to play.

Con il video che trovate in apertura a questa news, è infatti tempo di fare la conoscenza di Madame Faruzan, docente e ricercatrice in forze presso l'accademia di Haravatat. Con una vera a propria vocazione nei confronti dello studio e dell'insegnamento, la donna ha dedicato la sua intera vita all'erudizione, al punto che si vocifera che abbia in realtà oltre cento anni di età. Critica nei confronti di colleghi e studenti, a suo dire eccessivamente svogliati, Madame Faruzan vanta conoscenze in ogni campo del sapere.

Accanto alla passione per lo studio, il nuovo personaggio di Genshin Impact non disdegna un po' di azione. Legata all'elemento Anemo, Madame Faruzan è armata di arco ed è pronta a scagliare le sue frecce contro ogni avversario. Combattente di rango a Quattro Stelle, la docente dell'Haravatat rappresenta un'interessante aggiunta al roster di guerrieri pronti a fare ingresso nel party dei Viaggiatori di Heyvat.



Tra le novità dell'ultimo aggiornamento, Madame Faruzan realizzerà il suo debutto in occasione del lancio della versione 3.3 di Genshin Impact, contestualmente all'esordio del Vagabondo.