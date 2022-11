Genshin Impact presenta Nahida: fiori e creature fantastiche nel gameplay trailer

Tra le novità previste dalla versione 3.2 di Genshin Impact, spicca l'ingresso in scena di una nuova coppia di personaggi, tra i quali si fa strada anche la piccola Nahida.

Legata all'elemento Dendro, la combattente si appresta ad entrare in scena nell'universo di Teyvat. Per celebrare il nuovo ingresso, il team di MiHoYo ha dunque pubblicato un gameplay trailer espressamente dedicato a Nahida. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato propone atmosfere eteree, tra boschi fatati, fiori fluttuanti e creature fantastiche. Il video offre inoltre un assaggio delle abilità che Nahida potrà sfruttare in combattimento, in particolare la possibilità di colpire più avversari in contemporanea con un'unica mossa.

Personaggio di rango a 5 Stelle, Nahida esordirà in Genshin Impact in compagnia di Yoimiya, combattente legata all'elemento Pyro. Per l'occasione, gli autori dell'Action RPG hanno annunciato di star preparando una nuova modalità di gioco, che diverrà disponibile con il lancio di Genius Invokation: The Card Game in Genshin Impact. In chiusura, ricordiamo inoltre che MiHoYo ha già alzato il sipario su alcune delle novità previste con il lancio della versione 3.3 del free to play. Tra le conferme, possiamo citare il futuro arrivo di Faruzan e Wanderer nel roster di personaggi di Genshin Impact.