Genshin Impact presenta Nilou: trailer per la nuova danzatrice guerriera

Con la prosecuzione della storia di Genshin Impact, è tempo di accogliere nel free to play anche un ampio numero di personaggi inediti, tra i quali troviamo ora anche Nilou.

Con il video che trovate in apertura a questa news, gli autori di MiHoYo alzano infatti il sipario sulla Danza del Loto Delicato. La prossima guerriera in arrivo nel titolo è la stella del Teatro di Zubayr, dove celebra l'antica arte della danza, che affianca ad un forte spirito combattivo. In caso di necessità, Nilou non esita infatti ad impugnare la spada, per scatenare il proprio potere in una letale danza di lame.



Con il trailer disponibile in calce a questa news, gli autori di Genshin Impact offrono inoltre uno sguardo più approfondito allo stile di combattimento dell'eroina. Nilou si conferma così essere una combattente legata all'elemento Hydro, che scatena con potenti attacchi elementali. Tra fendenti e assalti speciali, il fiore di loto di Teyvat si appresta ad entrare a far parte del party dei Viaggiatori, che potranno presto aggiungere il personaggio al proprio roster di eroi.

In attesa dell'ingresso in scena di Nilou, ricordiamo che di recente MiHoYo ha introdotto Cyno nel roster di Genshin Impact, con il Giudice dei Segreti ora disponibile all'interno dell'Action RPG.