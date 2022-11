Genshin Impact: la presentazione dell'update che aggiunge l'italiano ha una data

C'è grande attesa per l'uscita dell'update di Genshin Impact che introduce l'italiano, fissato al 7 dicembre 2022. Con la data sempre più vicina, Hoyoverse si prepara appunto a rivelare tutti i dettagli relativi all'Update 3.3 attraverso una presentazione realizzata appositamente per questo aggiornamento.

Per scoprire tutte le novità che verranno aggiunte con la prossima patch del popolare Action/RPG free-to-play, gli sviluppatori invitano i fan a sintonizzarsi sul canale Twitch ufficiale di Genshin Impact il 25 novembre 2022 alle ore 13:00 italiane, così da non perdere nessun dettaglio sui contenuti aggiuntivi inediti pronti per attirare le attenzioni di tutti gli appassionati.

Oltre il supporto alla lingua italiana, tra le novità principali dell'Update 3.3 sono due due ulteriori personaggi aggiuntivi, Wanderer e Faruzan, in arrivo assieme ad inediti banner a tempo. Con molta probabilità la diretta streaming che Hoyoverse sta preparando si concentrerà principalmente sulle due importanti aggiunte, che verranno rivelate approfonditamente in tutte le loro caratteristiche. Ma le sorprese non finiranno certo qui, pronte ad essere rivelate il 25 novembre.

Ricordiamo infine il concorso di pre-registrazione a Genshin Impact con ricchi premi in palio, pensato appositamente per l'imminente versione italiana: tra le ricompense in palio ci sono anche iPhone 14 Pro da 256GB, PlayStation 5 e Nintendo Switch.