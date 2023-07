Genshin Impact presto in manutenzione: 600 Primogemme gratis con l'update 3.8

Con l'Update 3.8 ormai sempre più vicino, Hoyoverse rivela tutti i dettagli sui lavori di manutenzione in programma per Genshin Impact, che manderanno momentaneamente offline i server del gioco per prepararlo ad accogliere tutte le novità del prossimo aggiornamento.

Gli autori confermano che la manutenzione partirà alla mezzanotte del 5 luglio 2023 e dovrebbe avere una durata di 5 ore salvo imprevisti. Nel corso dei lavori i giocatori PlayStation potranno avviare il download dell'update, così da farsi trovare pronti non appena il titolo ritorna regolarmente online. Diverso invece il discorso per gli utenti PC e sistemi mobile, dove è invece presente la funzione di preload: in questi casi è già possibile preinstallare l'Update 3.8, portandosi dunque avanti con i tempi in attesa della definitiva pubblicazione della patch.

A manutenzione conclusa Hoyoverse darà inoltre ai giocatori 300 Primogemme gratis, alle quali se ne aggiungeranno ulteriori 300 per le 5 ore di lavori richiesti (60 Primogemme per ogni ora dei lavori), portando così ad un totale di 600 Primogemme del tutto gratuite per gli utenti di Genshin Impact che hanno raggiunto l'Adventure Rank 5 o superiore: basta recarsi alla casella di posta di Paimon per ricevere la ricompensa.

L'Update 3.8, intitolato Paradiso Segreto Estivo nonché ultimo dedicato a Sumeru, sarà quindi disponibile per lo stesso 5 luglio, subito dopo la conclusione della manutenzione. Si resta poi in attesa dell'update 4.0 di Genshin Impact, che prevede l'uscita di Fontaine.