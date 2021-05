Genshin Impact: prime immagini di Inazuma e Ayaka, forse in arrivo con l'update 1.7

Nel corso dell'ultimo Special Program di Genshin Impact, ovvero la diretta YouTube durante la quale sono state svelate tutte le novità dell'update 1.6, il team di sviluppo ha permesso ai fan di dare un primo sguardo ai contenuti del prossimo grande aggiornamento del free to play.

Poco prima di chiudere la diretta che ha avuto tra i protagonisti anche Kazuha Kaedehara, il primissimo eroe proveniente da Inazuma, miHoYo ha deciso di svelare una serie di immagini dedicate proprio alla prossima regione che andrà ad ampliare la già vasta mappa di Genshin Impact. Dalle immagini mostrate è possibile iniziare a farsi una prima idea di questa porzione della mappa che avrà come elemento principale quello Elettro (non a caso le foglie sugli alberi sono di colore viola) e sarà ispirata al Giappone. Gli artwork mostrati svelano diverse aree della nuova regione e anche uno dei prossimi punti di interesse, ovvero il Grand Narukami Shrine che sarà raggiungibile su una delle isole di Inazuma. Ad introdurci queste immagini è stata la versione chibi di Kamisato Ayaka, personaggio di tipo Cryo (5 Stelle) che chi ha giocato la versione beta del titolo ha potuto già provare. Sebbene non vi siano informazioni ufficiali in merito alla finestra di lancio di tutte queste novità, possiamo ipotizzare che la recente presentazione di Inazuma e Ayaka possa essere un indizio del loro arrivo con l'update 1.7, la cui uscita dovrebbe essere prevista entro la fine di luglio 2021.

