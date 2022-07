Genshin Impact: altre Primogems gratis con l'evento Mesmerizing Dream at Sea

Tra le varie iniziative legate all'estate di Genshin Impact troviamo anche il nuovo evento web che prende il nome di Mesmerizing Dream at Sea e che permette ai giocatori di ottenere Primogems gratis ed altre risorse con una manciata di click.

Come accennato poco sopra, si tratta di un evento web al quale i giocatori possono accedere semplicemente visitando un link su di un qualsiasi browser web o, se giocate su PlayStation 4/PlayStation 5 e non avete abilitato il cross-save di Genshin Impact, cliccando sulla voce relativa agli eventi web dal menu principale.

Una volta effettuato l'accesso, vi verrà spiegato che l'evento consiste in una serie di isole: ognuna di esse va sbloccata, permettendo al giocatore di prendere parte ad un dialogo a scelta multipla al cui termine si ottengono Primogems gratis. Per poter partecipare all'evento occorrono le valute dell'evento, ovvero Snack e Paimon's Inspirations: i primi servono a riprovare un dialogo in caso di risposta errata e i secondi a sbloccare nuove isole. In ogni caso gli obiettivi giornalieri da completare per accumulare queste due valute dell'evento a tempo sono molto semplici e vi basterà effettuare l'accesso al gioco e compiere qualche azioni basilare come forgiare un oggetto, raccogliere una farfalla o completare un paio di missioni del giorno per accumularne in quantità. Va precisato che l'evento resterà attivo solo fino al prossimo 31 luglio 2022, quindi dovrete ottenere tutte le ricompense entro e non oltre tale data.

In attesa di scoprire di più sui prossimi eventi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i dettagli su come sbloccare la skin gratis di Fischl e 320 Primogems in Genshin Impact.