Genshin Impact: Primogems e risorse gratis nel nuovo bundle Amazon Prime Gaming

Come preannunciato qualche settimana fa, la collaborazione tra Genshin Impact ed Amazon Prime Gaming durerà per qualche mese e da poco è stato distribuito un nuovo pacchetto dedicato agli abbonati al servizio grazie al quale si possono ricevere senza costi aggiuntivi sia Primogems che altre risorse utili per potenziare i personaggi.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti inclusi nel nuovo "Bundle Prime Gaming #5" gratis di Genshin Impact:

60x Primogems

8x Hero's Wit (materiale per far aumentare di livello i personaggi)

40.000 Mora

5x Piatto di patate e gamberetti croccanti

Per ricevere il pacchetto, gli abbonati ad Amazon Prime che hanno collegato il loro profilo a quello Twitch non devono fare altro che visitare la pagina ufficiale della promozione e cliccare sul tasto azzurro che permette il riscatto. In questo modo viene generato un codice che i giocatori possono inserire sia sul sito ufficiale, nella sezione "Redeem Code", che all'interno dei menu di gioco (Impostazioni -> Account -> Redeem Code). Va precisato che i giocatori PlayStation che non hanno abilitato il cross-save totale di Genshin Impact non possono riscattare i codici sul sito e devono necessariamente eseguire il processo in game. Una volta riscattato il codice, potrete ricevere tutti gli oggetti tramite la casella della posta virtuale.