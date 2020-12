Genshin Impact: il prossimo update includerà un buff per Zhongli

Di tutti gli eroi 5 Stelle di Genshin Impact, l'unico che non è piaciuto particolarmente ai fan del free to play è stato . Secondo la maggior parte dei giocatori, questo personaggio di supporto di Tipo Geo non riesce ad essere efficace sia con altri eroi dello stesso elemento che in combinazione con altri elementi.

Per la prima volta nella storia di Genshin Impact, quindi, il team di sviluppo ha deciso di intervenire per modificare le abilità di questo personaggio e soddisfare così le numerose richieste dei fan che hanno speso un bel po' di Primogems per sbloccarlo. MyHoYo ha infatti aggiornato il proprio sito ufficiale con un breve post nel quale vengono spiegate nel dettaglio le modifiche attualmente in fase di test e che con tutta probabilità verranno apportate a Zhongli con l'arrivo del prossimo aggiornamento. Una delle principali modifiche riguarda la Elemental Skill "Dominus Lapidis", la cui area d'effetto causerà ai nemici un abbassamento della difesa fisica ed elementale. Grazie a questa e ad altri piccoli ritocchi della Elemental Skill, Zhongli dovrebbe migliorare le sue qualità di personaggio di supporto e trasformarsi così in un personaggio sufficientemente forte da giustificarne l'utilizzo.

